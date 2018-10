Maltempo: assessore veneto, danni pesanti per agricoltori e pescatori

Venezia, 31 ott. (AdnKronos) – ‘A memoria d’uomo agricoltori e allevatori del Bellunese non ricordano un evento di simile intensita e devastazione. Alla sede regionale di Avepa e alla direzione regionale del settore Primario di via Torino, a Mestre, stanno arrivando gia le prime segnalazioni per iniziare la conta dei danni ‘. L’assessore regionale all’agricoltura del Veneto, Giuseppe Pan, insieme al direttore di Avepa, Fabrizio Stella, ha avviato le procedure per una prima ricognizione dei danni subiti da agricoltura, allevamento e pesca a causa di piogge, frane, esondazioni, mareggiate e acqua alta, interruzione del servizio elettrico e crollo di strade e infrastrutture.

Avepa da oggi e gia presente sul Feltrino con i propri tecnici per monitorare l’evolversi della situazione e fare una prima ricognizione dei danni.

‘Per la stima complessiva dei danni – dichiara l’assessore regionale Giuseppe Pan – bisognera attendere la fine dell’emergenza che purtroppo non si e ancora conclusa, considerando che le previsioni parlano di altra pioggia nei prossimi giorni. Intanto sono partiti i primi sopralluoghi dei tecnici regionali e di Avepa in base alle segnalazioni che arriveranno dai Comuni e dalle associazioni di categoria con l’obiettivo di quantificare e documentare l’entita dei danni. La ‘macchina ‘ di Avepa e gia rodata per circostanze di questo tipo e rispondera in maniera come sempre tempestiva alle richieste del territorio ‘.

(Adnkronos)