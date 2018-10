IL 22 NOVEMBRE LA TERZA EDIZIONE DI BUSINESS DATE 2.0

BUSINESS DATE 2.0: IL 22 NOVEMBRE ALL’IKEA LA TERZA EDIZIONE DELLO SPEED DATE AZIENDALE ORGANIZZATO DALL’ASCOM PER LE IMPRESE IN CERCA DI BUSINESS

Ti interessa conoscere nuove aziende e nuovi professionisti? Ti piacerebbe aumentare le tue possibilità di affari?

E’ in arrivo la terza edizione del Business Date 2.0: un evento speciale realizzato dall’Ascom di Padova in collaborazione con Ikea Business e che si terrà giovedì 22 novembre sempre presso la sede Ikea nell’area Business (Via Fraccalanza, 1 a Padova).

I liberi professionisti e le aziende interessate avranno a disposizione 15 minuti per incontrarsi e creare opportunità di affari nell’arco della mattinata, dalle 9.30 fino alle 13.00, per parlare con ciascuna delle aziende partecipanti e vedere se scocca la scintilla del comune interesse.

Le scorse edizioni sono andate sold out in prenotazioni in meno di una settimana e hanno visto la partecipazione di oltre 40 aziende.

Le modalità di adesione (si ricorda che la scadenza ultima di iscrizione è Lunedì 19 Novembre p.v.) prevedono la gratuità per i soci Ascom in regola, mentre per i non soci il costo è di 80 euro iva compresa.

Per partecipare è necessario compilare il format registrazione.

Ogni azienda partecipante, dopo la chiusura delle iscrizioni, riceverà le schede di partecipazione di tutte le aziende iscritte e sceglierà quelle ritenute potenzialmente interessanti per lo sviluppo della propria attività.

Sulla base delle scelte effettuate la Segreteria organizzativa definirà il calendario personale degli incontri di ciascuna impresa, che verrà consegnato prima dell’inizio dei lavori.

Padova 31 ottobre 2018

(Ascom Padova)