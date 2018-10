Grande guerra: il 4 novembre a vicenza l’evento conclusivo celebrazioni centenario (4)

(AdnKronos) – Altre iniziative. In occasione del Centenario della Grande Guerra, i negozi del centro storico (corso Palladio e corso Fogazzaro) esporranno, nelle loro vetrine, la bandiera tricolore. L’iniziativa e stata coordinata dal consigliere comunale Leonardo De Marzo in collaborazione con Tommaso Listrani, portavoce del tavolo permanente di lavoro per il centro storico di Vicenza.

Sabato 3 e domenica 4 novembre, inoltre, dall’imbrunire alle 23, sara proiettato sulle pareti della Basilica palladiana il “videomapping della Vittoria”, uno spettacolo di luci e suoni dedicato al tricolore che si alternera con il videomapping che da alcune settimane gia sottolinea l’architettura del monumento palladiano.

Inoltre, luci a led collocate nei lati lunghi della Basilica regaleranno, per tutta la notte, un’immagine tricolore del monumento palladiano.

Sempre con la ricorrenza dell’anniversario dei 100 anni dalla fine del pimo conflitto mondiale, l’amministrazione comunale ha curato la riproduzione, in un limitato numero di copie anastatiche, della pubblicazione “Elenco dei Vicentini Caduti in Guerra” stampata a Vicenza nel 1924 e conservata nella Biblioteca del Musei Civici di Vicenza. Il libro contiene l’elenco dei nomi dei morti e dispersi durante la guerra del 1915-1918 che, con le loro famiglie, avevano domicilio nel Comune di Vicenza.

