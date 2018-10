Grande guerra: il 4 novembre a vicenza l’evento conclusivo celebrazioni centenario (3)

(AdnKronos) – Programma. Le iniziative per la celebrazione della Festa dell’Unita Nazionale e Giornata delle Forze Armate avranno inizio venerdi 2 novembre, alle 10, nella chiesa del Cimitero Maggiore, in viale Trieste: monsignor Agostino Marchetto, arcivescovo, celebrera la Santa Messa in suffragio dei Caduti.

Domenica 4 novembre alle 10.30, in Cattedrale Sua Eccellenza Monsignor Beniamino Pizziol, Vescovo, celebrera la Santa Messa in suffragio dei Caduti. Seguira il trasferimento in piazza dei Signori dove, alle 11.15, ci sara l’ingresso dei labari delle associazioni combattentistiche e d’arma; a seguire, si terranno gli onori alla bandiera del Comune di Vicenza decorata con due medaglie d’oro al valore militare, gli onori alla massima autorita, la cerimonia dell’alzabandiera, la lettura della motivazione della medaglia d’oro concessa al Milite ignoto e gli onori ai Caduti. Con l’occasione, nella Loggia del Capitaniato si terra lo scoprimento della nuova lapide dedicata ai Caduti della Grande Guerra. Alle 17 al Tempio di Santa Corona andra in scena il concerto dei Cori Alpini “Canti di trincea. Storie e passioni dei nostri Alpini”.

Infine, alle 21, al Ridotto del Teatro Comunale si terra la serata conclusiva del ciclo di conferenze del convegno “A cento anni dalla vittoria 1918-2018”. Il professor Paolo Pozzato relazionera sul tema: “Vicenza nella Grande Guerra”.

(Adnkronos)