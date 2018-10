Este: PISCINA COMUNALE – Approvato lo studio di fattibilit per ampliamento e adeguamento dell’impianto sportivo

PISCINA COMUNALE – Approvato lo studio di fattibilità per ampliamento e adeguamento dell’impianto sportivo

Pubblicato Mercoledì, 31 Ottobre 2018

Approvato lo studio di fattibilità per la manutenzione, l’adeguamento impiantistico e l’ampliamento, per un costo stimato complessivo 1.500.000 mila euro.



I lavori, da realizzare nell’arco di massimo due anni, saranno a carico del nuovo gestore che si aggiudicherà la gara d’appalto.

«Con una precedente delibera – dichiara l’assessore allo Sport, Sergio Gobbo – è stata prorogata la scadenza dell’appalto di gestione al 1° settembre 2019 per evitare i disagi derivanti dall’interruzione delle attività in piena stagione sportiva. Le perizie e gli approfondimenti tecnici degli uffici comunali hanno prodotto uno studio di fattibilità che sarà alla base della nuova gara d’appalto che ingloberà anche la riqualificazione dell’impianto sportivo. L’intento dell’Amministrazione è quello di disporre di un impianto di eccellenza».



Aggiunge Luca Menini, assessore al Patrimonio: «La piscina comunale ha più di quarant’anni e, anche se negli anni si è intervenuti con riparazioni e manutenzione ordinaria, necessita di essere completamente rimodernata e adeguata ai nuovi standard. Dal vincitore del bando dovrà essere realizzata una nuova vasca predisposta per acqua fitness e riabilitazione oltre a locali per riunioni, una palestrina e nuova hall di ingresso. Questo è l’obiettivo dell’Amministrazione comunale che costituisce la contropartita richiesta al nuovo concessionario».

L’IMPIANTO



L’impianto sportivo comunale, entranto in funzione nel 1977, è utilizzato da una media di 150.000 unità/anno e costituisce un punto di riferimento per tutto il territorio estense, durante tutto l’anno grazie alla vasca esterna, fruibile nel periodo estivo.



Il fabbricato presenta uno stato di manutenzione accettabile, ma necessita di interventi di adeguamento degli impianti idro-termo-sanitari, miglioramento delle dotazioni di bagni e docce, sostituzione e sistemazione dei serramenti, interventi edili e di adeguamento della vasca interna esistente.

LA CONCESSIONE



Il prossimo 14 febbraio 2019 scadrà il contratto di gestione della piscina comunale, al termine di un periodo ventennale di affidamento in concessione alla società Team Euganeo, prorogato per la parte esterna fino al 1° settembre 2019.



Ai fini della pubblicazione del nuovo bando di concessione per il servizio di gestione della piscina comunale, il Dlgs 50/2016 prevede la necessità, in caso di interventi di ampliamento, di porre a base di gara uno studio di fattibilità tecnica-economica che indichi le esigenze e le volontà dell’Amministrazione comunale.



Nei prossimi mesi, e comunque prima della pubblicazione del bando, sarà effettuata la verifica di vulnerabilità sismica anche se le strutture portanti non presentano lesioni o problematiche statiche.

LO STUDIO DI FATTIBILITA’



Con la Delibera 136/2018 la Giunta ha approvato lo studio di fattibilità tecnico-economica redatto sulla base delle verifiche tecniche effettuate e delle esigenze manifestate dall’utenza.



Il progetto prevede l’adeguamento delle strutture esistenti e degli ambienti interni, compreso il rifacimento dei bagni e dei rivestimenti.

L’AMPLIAMENTO



Su indicazione della Soprintendenza archeologica sono state effettuate prove e sondaggi per consentire di individuare la zona più adatta per la realizzazione dell’ampliamento dell’impianto natatorio e del parcheggio che consentirebbe la sosta di 190 auto.



La nuova vasca dovrebbe essere divisa in due quote: una con profondità di 80 cm per i primi approcci con l’acqua dei bimbi e una con profondità di 120 cm per acqua fitness, come idrobike e acquagym, collegate da una struttura di risalita, utile per attività di riabilitazione in vasca.



Al piano primo dell’ampliamento, troverebbe posto una palestrina con spogliatoi, utilizzabile dagli accompagnatori, e una sala riunioni; i due ambienti, tolta la parete mobile, potrebbero costituire un unico salone per conferenze, eventi, ricorrenze, occasioni conviviali e di socialità.