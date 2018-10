Dario Argento: “Asia sta meglio”

Rai Radio2





Roma, 31 ott. (AdnKronos) – Asia Argento sta meglio, sta superando un periodo “molto brutto” anche per l’esclusione “dolorosa e ridicola” da ‘X Factor’. Cosi’ il padre dell’attrice, il regista Dario Argento, ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format ‘I Lunatici’, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni giorno dall’1,30 alle 6.

“Sta meglio, molto meglio. Si sta riprendendo, la vedo sorridere spesso, l’altro ieri siamo stati in un ristorante giapponese, abbiamo riso, abbiamo mangiato. Si sta riprendendo. Sta uscendo da queste brutte cose che le sono capitate, a parte il suicidio del suo fidanzato, ma anche il resto. Per esempio l’esclusione da X Factor, che e’ stata dolorosa e ridicola. Per fortuna Asia si sta lasciando alle spalle questo periodo molto brutto”, ha detto Dario Argento.

(Adnkronos)