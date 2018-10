Cosa sta accadendo ai nostri bambini? Il pedagogista Daniele Novara a Segnavie

O forse dovremmo chiederci cosa sta accadendo a noi adulti? Ne parliamo nel sesto appuntamento dell’ottava edizione di “Segnavie. Orientarsi nel mondo che cambia”, mercoledì 7 novembre (ore 17.45) al Piccolo Teatro Don Bosco – Padova.

Negli ultimi anni sono aumentate le diagnosi psichiatriche nell’età infantile e adolescenziale, così come le certificazioni di disabilità intellettiva. Tra il 2016 e il 2017 i casi di DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) attestati in Italia sono stati 254.600, ovvero il 2,9% degli alunni delle scuole italiane. Solo in Veneto se ne registrano circa 2.000 all’anno.

I bambini vengono valutati e certificati come “malati” non appena i loro comportamenti deviano dalle regole dei protocolli medici.

Il bersaglio sembra essere la “differenza infantile” in quanto tale, come se la specificità evolutiva fosse diventata una malattia piuttosto che uno stato della crescita.

E i genitori? Si sentono spaesati e frustrati. Si convincono di non essere in grado di educare i propri figli. Le conseguenze di questo approccio investono anche gli insegnanti, che non riflettono più sulla relazione educativa, ma delegano ai professionisti della psicologia e della psichiatria questo compito.

Prima di cercare nei bambini e nei ragazzi presunte patologie neuroemotive e tentare diagnosi sempre più precise, anticipate, definite, psichiatriche. E prima di etichettarli come malati occorre avere il buon senso di verificare se la loro educazione è corrispondente all’età e ai bisogni di crescita. — Daniele Novara

Daniele Novara, tra i più autorevoli pedagogisti italiani, propone di spostare l’attenzione sull’importanza dell’educazione, intesa come insieme di regole definite con un processo condiviso tra madre e padre, che si integrano con quelle scolastiche.

Attraverso le regole condivise, con il sostegno della famiglia e della scuola, il bambino può crescere scoprendo la propria autonomia e percorrere la sua strada evolutiva assecondando la propria natura.

In questo senso è fondamentale riuscire a restituire a genitori e insegnanti potere, funzione e responsabilità. — Daniele Novara

QUANDO E DOVE

Mercoledì 7 novembre 2018, ore 17.45

Piccolo Teatro Don Bosco

Padova, Via Asolo 2

Ingresso gratuito con prenotazione, fino a esaurimento posti

Il protagonista

DANIELE NOVARA

Docente del Master in Formazione interculturale dell’Università Cattolica di Milano, è fondatore del CPP (Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti) e, dal 2002, dirige “Conflitti. Rivista italiana di ricerca e formazione psicopedagogica”.

È autore di numerose pubblicazioni, tra cui Cambiare la scuola si può, Punire non serve a nulla. Educare i figli con efficacia evitando le trappole emotive e Non è colpa dei bambini. Perché la scuola sta rinunciando a educare i nostri figli e come dobbiamo rimediare.

Segnavie 2018: 7 incontri per fronteggiare la complessità

Come fare i conti con la “complessità”? È la domanda implicita che lega i sette incontri dell’edizione 2018 di Segnavie, il ciclo di conferenze ideato e realizzato dalla nostra Fondazione, in cui leader internazionali del pensiero si confrontano con il pubblico, offrendo mappe per orientarsi in un contesto in continuo e rapido cambiamento.

Le “mappe” di Segnavie

