Alitalia, c’e’ l’offerta Easyjet

Roma, 31 ott. -(AdnKronos) – EasyJet annuncia di avere “ribadito oggi la propria manifestazione di interesse per una Alitalia ristrutturata”. Come si spiega in una nota della societa’ “tale manifestazione di interesse, in linea con i termini del processo di vendita avviato dal nuovo Governo, e’ coerente con l’attuale strategia di EasyJet per l’Italia”. “Data la natura del processo il contenuto della manifestazione di interesse e’ soggetto a vincoli di riservatezza” e siccome “in questa fase non vi e’ certezza che l’operazione sara’ finalizzata, EasyJet fornira’ ulteriori aggiornamenti se e quando lo riterra’ opportuno”.

(Adnkronos)