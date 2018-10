Roma, 30 ott. (AdnKronos) – Un vigile del fuoco volontario e’ deceduto durante il taglio di un albero pericolante per il forte vento a San Martino in Badia, in provincia di Bolzano. Lo rende noto il dipartimento della Protezione civile della Provincia di Bolzano. Sale cosi’ a sette il bilancio dei morti nella penisola a causa del maltempo.

(Adnkronos)