Rai, ci sono i nomi per i Tg

Roma, 30 ott. (AdnKronos) – Sono appena stati trasmessi ai consiglieri Raii curricula dei candidati che verranno proposti nel Cda Rai di domani dall’ad Fabrizio Salini per guidare i telegiornali Rai. A quanto apprende l’Adnkronos si tratterebbe di Giuseppe Carboni per il Tg1, di Gennaro Sangiuliano per il Tg2, di Giuseppina Pateriniti per il Tg3, di Luca Mazza’ per la Radio, di Alessandro Casarin per la Tgr. Non sono ancora arrivati ai consiglieri i nomi dei possibili nuovi direttori delle reti; questo secondo ‘pacchetto’ potrebbe essere rinviato, a causa di ‘limature’ ancora in corso.

