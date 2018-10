Maltempo: sindaco vicenza, finita l’emergenza

Vicenza, 30 ott. (AdnKronos) – “Sono stati due giorni impegnativi. Ringrazio dipendenti e amministratori comunali, volontari della protezione civile e operatori della comunicazione per l’impegno profuso nella gestione e nella corretta diffusione delle informazioni relative a questo evento che anche a Vicenza poteva evolvere in modo drammatico, come accaduto in molti territori vicini a noi”. Questa la prima riflessione del sindaco Francesco Rucco, all’indomani dell’emergenza maltempo che ha riguardato anche il bacino del Bacchiglione, la cui l’ondata di piena ha raggiunto all’1.30 il picco di 3,78 metri a Ponte degli Angeli, oltre un metro al di sotto dei 5 indicati nell’ultimo modello previsionale della Regione.

“A fronte di comunicazioni regionali che soprattutto nelle prime fasi dell’emergenza erano davvero preoccupanti – ha proseguito il sindaco – abbiamo deciso di convocare il Coc e attivare tutte le procedure previste a protezione della citta, dalla posa delle paratie al posizionamento dei sacchi di sabbia nelle zone critiche, fino all’installazione delle idrovore e alla messa in funzione di alcuni impianti di sollevamento”.

“Fondamentale e stato promuovere di pari passo anche una puntuale comunicazione ai cittadini, attraverso il servizio Sms di allarme, il sito e i social istituzionali, strumenti con i quali riteniamo di aver trasferito alla popolazione l’effettivo stato di attenzione, senza creare inutili allarmismi. Ringrazio i cittadini che hanno capito la situazione di emergenza, vivendola in maniera matura e razionale. Sono soddisfatto per come ha risposto la macchina coordinata dal Coc. Mi scuso per i disagi che possiamo aver procurato nel suggerire di spostare per tempo i propri beni dagli interrati a rischio allagamenti, ma sono ancora impressi nella mente di tutti noi gli enormi danni che un allarme non dato ha provocato nel 2010”, ha spiegato.

