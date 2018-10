Maltempo: sindaco belluno, situazione in peggioramento nel pomeriggio

Belluno, 29 ott. (AdnKronos) – Resta stabile la situazione dell’emergenza meteo sul territorio comunale del capoluogo, gestita dal Centro Operativo Comunale di Via Marisiga. Chiuse Via Miari e Via Col de Gou, nel tratto dove non insistono abitazioni; temporaneamente riaperto in mattinata il ponte bailey, costantemente monitorato a vista dalla polizia locale e da una squadra di protezione civile.

“Le previsioni indicano un deciso peggioramento per il pomeriggio. – anticipa il Sindaco di Belluno, Jacopo Massaro – Non appena il livello del Piave salira, procederemo ad una nuova chiusura”. Annunciata la chiusura delle scuole anche per la giornata di domani, martedi 30 ottobre: “La scelta della Prefettura di chiudere le scuole e dovuta principalmente a tre fattori: – spiega il sindaco – innanzitutto, per tutelare i minori e le persone che dovrebbero prendersene la responsabilita; poi, per tenere il piu possibile libere le strade, per agevolare il transito dei mezzi di soccorso; infine, per ospitare eventuali sfollati, ipotesi che si e gia verificata ad Alvera di Cortina d’Ampezzo e a Perarolo di Cadore”.

Tre le squadre impegnate nel pattugliamento del territorio: una impegnata nella zona del ponte bailey, una in Destra Piave (Tisoi, Bolzano, Pascoli, Fiammoi,…) e una in Sinistra Piave (Castionese, Nevegal).

(Adnkronos)