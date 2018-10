Maltempo: sindaco belluno, situazione in peggioramento nel pomeriggio (2)

(AdnKronos) – Una quarta squadra in questi momenti e impegnata nel controllo della viabilita ordinaria, mentre una quinta si sta occupando di interventi mirati. Confermata per il pomeriggio di oggi la chiusura degli uffici pubblici e di tutte le strutture sportive: palasport, piscina, Spes Arena, polisportivo, impianti periferici di calcio e rugby, palestre delle scuole comunali. Non ci sono ancora notizie in merito alla potabilita dell’acqua: “In caso di torbidita, – suggerisce Massaro – e consigliabile utilizzare acqua in bottiglia”.

Restano validi i divieti ed i consigli presenti nell’ordinanza: divieto assoluto di avvicinarsi ai corsi d’acqua, principali e secondari; non effettuare escursioni o transitare su strade silvo-pastorali; evitare di recarsi o sostare in locali sotterranei come garage e scantinati; limitare gli spostamenti.

“In queste ore e questi giorni di emergenza, non possiamo che rivolgere un grande ringraziamento ai volontari della nostra protezione civile, come amministrazione e come cittadini. – conclude il sindaco – Vogliamo infine rinnovare la nostra vicinanza e la nostra solidarieta ai sindaci e ai cittadini della parte alta della provincia, quella al momento piu interessata dai danni del maltempo. Confermiamo anche la nostra disponibilita ad aiutare e ad accogliere eventuali sfollati, se ce ne fosse la necessita”.Aggiornamenti puntuali verranno pubblicati sulla pagina Facebook del Comune di Belluno e sulla pagina Facebook del Sindaco.

(Adnkronos)