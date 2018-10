Maltempo: prefettura belluno, situazione piu critica a taibon (2)

(AdnKronos) – Il maltempo sta inoltre provocando vari black out elettrici, sui quali E-Distribuzione – presente con un proprio rappresentante nel CCS – sta operando, che riguardano specialmente la zona di Longarone, Valbelluna, Agordino, Alpago. Tenuto conto del peggioramento delle condizioni meteorologiche atteso nelle prossime ore, si rinnova l’invito alla popolazione ad evitare spostamenti, laddove non strettamente necessari.

A causa delle portate particolarmente elevate di tutti i fiumi ed i torrenti, si raccomanda di evitare di sostare lungo i ponti o gli argini degli stessi.E’ stata attivata la procedura di massima allerta per il rischio idraulico relativa alle seguenti dighe: Corlo, Alleghe, Ghirlo, Valle di Cadore, Busche ed il Centro Coordinamento Soccorsi e in continuo contatto con i Sindaci interessati. In 54 comuni della Provincia e stato attivato il Centro Operativo Comunale.

I Vigili del Fuoco, i volontari della Protezione Civile, le Forze della Polizia si stanno adoperando con tutte le risorse a disposizione per fronteggiare l’emergenza. Per eventuali segnalazioni della cittadinanza, e attivo, presso la Sala Operativa Provinciale, il numero 0437/936237. Tale utenza non deve essere tuttavia utilizzata per richieste di soccorso urgente che dovranno essere indirizzate ai tradizionali numeri di emergenza 112 – 113 – 115 – 118.

