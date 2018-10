Maltempo: prefettura belluno, anche domani scuole chiuse (2)

(AdnKronos) – A causa di frane o smottamenti sono chiuse le seguenti strade: S.P. 33 “di Sauris” dalla progressiva km 0+000 (innesto S.P. 619) al km 6+800 (confine Provincia di Udine); S.P. 347 “del passo Cereda e Duran” dalla progressiva km 32+000 (localita Agordo) al km 52+430 (localita Dont); S.P. 2 “Valle del Mis” dalla progressiva km 14+770 (fine lago) alla progressiva km 20+550 (loc. Titele); S.R. 48 “delle Dolomiti” dal km 124+300 (localita Alvera) al km 128+970 (localita Rio Gere), SP 5 “Lamosano” dal km 3+7” al km 4+800. Sono invece state riaperte al transito la SR. 203 e la SP 251, chiuse nella giornata di ieri.

In 44 comuni della Provincia e stato attivato il Centro Operativo Comunale. Questa mattina, presso il Centro Coordinamento Soccorsi, si e inoltre tenuta una riunione con l’Ufficio Igiene e Sanita Pubblica della ULSS 1 e con il gestore della rete idrica BIM – GSP per una valutazione sullo stato della potabilita dell’acqua, a seguito di segnalazioni di torbidita pervenute da alcuni cittadini. Al momento, non risultano acclarate situazioni di non potabilita, a parte quella che si registra, da qualche giorno, nel Comune di Taibon Agordino.

Tuttavia, poiche, a causa delle intense piogge, l’acqua potrebbe effettivamente presentare episodi di torbidita, se ne sconsiglia momentaneamente l’uso per fini alimentari. Il BIM – GSP sta comunque provvedendo alla clorazione delle acque mentre il Dipartimento Igiene e Prevenzione dell’ULSS sta eseguendo le analisi che il caso richiede.

Per eventuali segnalazioni della cittadinanza, e attivo, presso la Sala Operativa Provinciale, il numero 0437/936237. Tale utenza non deve essere tuttavia utilizzata per richieste di soccorso urgente che dovranno essere indirizzate ai tradizionali numeri di emergenza 112 – 113 – 115 – 118.

