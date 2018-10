Maltempo: a vicenza ondata di piena bacchiglione prevista per mezzanotte (2)

(AdnKronos) – Nel dettaglio, nella mattinata Aim Amcps ha completato il posizionamento di circa 2.000 sacchi di sabbia nei sette punti strategici delle zone piu critiche della citta. I sacchi, pero, saranno distribuiti alla popolazione solo in caso di reale necessita. Viacqua sta posizionando in queste ore in Largo Goethe, in viale dello Stadio e in via Leoni, tre idrovore, da attivare in caso di necessita.

Nel corso della giornata il gruppo volontari della protezione civile comunale, che ieri ha installato le paratie lungo Ponte degli Angeli, portera sul posto anche gli acquadike, in attesa dell’eventuale ordine di montaggio. In giornata saranno, inoltre, installati i panconi a protezione del tratto finale di viale Giuriolo verso piazza Matteotti, di via Sartori e di un tratto della pista ciclabile Casarotto ai Ponti di Debba.

Non appena il livello dell’acqua lo consentira, Aim eseguira una pulizia delle ramaglie lungo i fiumi per evitare che ostacolino il deflusso dell’acqua, in particolare a Ponte Pusterla. Un’attenzione particolare sara riservata nelle prossime ore dalla polizia locale al controllo dei sottopassi, delle strade e delle piste ciclopedonali potenzialmente allagabili, che saranno immediatamente transennati in caso di problemi.

