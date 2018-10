Maltempo: a bassano picco di piena del brenta atteso per le 22 di questa sera

Bassano (Vi), 29 ott. (AdnKronos) – Da modello sperimentale CFD della Regione Veneto e previsto un picco di piena verso le ore 22 di questa sera in localita Bassano Brenta-Barzizza. Si attende una portata significativamente superiore rispetto a quella massima verificatasi ieri sera, 28 ottobre.

Il Comune invita, quindi, i residenti di abitazioni poste in prossimita del fiume a: non utilizzare i piani interrati; chiudere il gas e disattivare l’impianto elettrico; salire ai piani superiori ed evitare l’utilizzo di ascensori. In generale si invita a limitare gli spostamenti non necessari. Gli avvertimenti sono validi fino a comunicazione di fine dell’evento della piena.

Per qualsiasi segnalazione o richiesta di intervento e sempre attivo il numero del COC: 0424519266

(Adnkronos)