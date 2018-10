Sabato 3 novembre 2018 alle ore 21 presso il Teatro Sociale Eugenio Balzan di Badia Polesine (RO) la rassegna Musikè, promossa e organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, ospiterà La Grande Guerra vista con gli occhi di un bambino: un concerto in due parti dedicato al centenario della Prima Guerra Mondiale, in cui si intrecciano le musiche di Claudio Ambrosini, Leone d’oro della Biennale di Venezia nel 2007, la drammaturgia di Sandro Cappelletto, speaker tra i più noti di RAI Radio3, e le voci del soprano Sonia Visentin e del coro Coenobium Vocale diretto da Maria Dal Bianco.

Il novembre musicale della settima edizione di Musikè – la rassegna itinerante promossa e organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo – si apre nel ricordo del centenario della Grande Guerra, con un concerto-racconto che, come spiega il compositore Claudio Ambrosini, si suddivide in due parti: una prima parte che si presenta come una riflessione odierna su quegli eventi e una seconda che, come un flashback, funge da “documento sonoro” per fornire, attraverso il canto popolare, un’immagine dell’epoca.

La prima parte del concerto vedrà l’esecuzione di La Grande Guerra (vista con gli occhi di un bambino), “favola vera” per coro maschile, soprano, voce narrante e strumenti composta dallo stesso Ambrosini. Sul palco dialogheranno il coro maschile del Coenobium Vocale diretto da Maria Dal Bianco, espressione di quegli uomini che hanno combattuto virilmente la guerra ma che dopo sanno anche raccontarla, e una voce di donna affidata al soprano Sonia Visentin, a rappresentare quella controparte femminile che di tutte le guerre porta il peso: come madre, sposa, vedova, sorella, fidanzata, figlia. La voce narrante di Sandro Cappelletto, speaker tra i più noti di RAI Radio3 e autore della drammaturgia dello spettacolo, alternerà letture tratte dal quaderno di scuola di Giuseppe Boschet, dai versi di Anna Achmatova e da alcuni passaggi tratti da scritti e discorsi di Nelson Mandela: una poetessa e un politico che, pur perseguitati, hanno ostinatamente continuato a credere che per l’essere umano sia possibile amare gli altri esseri umani.

Nella seconda parte del concerto, dedicata alla memoria dei caduti, il coro Coenobium Vocale darà vita a un percorso tra canti di guerra e di pace italiani, francesi, tedeschi, americani; ancora una volta Sandro Cappelletto accompagnerà le canzoni con la lettura di quattro episodi tratti da Il grande balipedio, romanzo dello scrittore veneziano Carlo della Corte, che vede protagonista il giovane tenente Germano Bandiera, sul fronte dell’Isonzo: anche lui, come il bambino Giuseppe Boschet, racconta. Ma si chiede perché, senza trovare risposta a tanta follia.

Lo spettacolo è a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria a partire da mercoledì 24 ottobre sul sito www.rassegnamusike.it

