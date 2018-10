KIKO MILANO si rifa’ il maquillage con Centric PLM

– Centric Software e’ lieta di annunciare l’uscita della storia di successo del suo cliente KIKO MILANO.

Fondato nel 1997, il marchio italiano del make-up KIKO MILANO dispone di un’ampia gamma di prodotti innovativi per il trucco e trattamenti per il viso e per il corpo. Promuovendo prodotti sicuri ed efficaci e di altissima qualita’, creati per soddisfare i requisiti di bellezza delle donne di ogni eta’, KIKO e’ rapidamente diventato il marchio di cosmetici numero uno in Italia.

“Prima dell’implementazione di Centric Software, il nostro era un processo destrutturato. Ogni anno lanciamo nel mercato molti nuovi prodotti. La gestione di tutti questi nuovi prodotti e di tutti i dati correlati non e’ assolutamente semplice, soprattutto perche’ i dati vengono gestiti da reparti differenti. Trattandosi di prodotti che vengono utilizzati sulle persone, vengono effettuati e richiesti un gran numero di test che allungano significativamente il processo di sviluppo del prodotto.” Spiega Maria Viglione, Sourcing & Purchasing Manager di KIKO.

“Abbiamo deciso di unificare tutte queste informazioni all’interno di Centric Software, cio’ ci permette di creare KPI e report e di misurare tutto quello che facciamo. E’ un software facilmente modulabile che ha la possibilita’ di essere gestito in maniera dinamica per rappresentare lo stesso dato con viste differenti a seconda dell’utente e garantendo una gestione consistente delle informazioni.”

“Il software ci aiuta nello sviluppo del prodotto dalla fase di ideazione del prodotto fino alla fase di arrivo nel punto vendita. Stiamo lavorando sulla nostra trasformazione digitale e in questo Centric Software ha un ruolo essenziale. Apprezzo soprattutto che ci offra l’opportunita’ di gestire in modo chiaro le milestone in modo tale che alla fine tutto torni.”

“Uno dei primi aspetti che abbiamo visto funzionare meglio consiste nel fatto di avere ora un unico repository. Le informazioni si trovano li’ e sono attendibili al 100% e visibili a tutti contemporaneamente. Centric ci aiuta in questo senso perche’ abbiamo la certezza di avere costi aggiornati e precisi in tempo reale.”

KIKO (http://www.kikocosmetics.com)

KIKO MILANO e’ stata fondata nel 1997 da Percassi. E’ un marchio italiano di cosmetica professionale che offre un’ampia gamma di prodotti innovativi per il trucco e trattamenti per il viso e per il corpo. Prodotti sicuri ed efficaci di altissima qualita’, creati per soddisfare i requisiti di bellezza delle donne di ogni eta’.

“Sii quello che vuoi essere”. Ecco come KIKO riassume la sua visione di bellezza. Con la sua gamma straordinariamente ampia e diversificata di prodotti, KIKO consente a tutti di esprimere la propria personalita’ con articoli personalizzati. Una varieta’ di colori, effetti e sensazioni unici nel mercato per adattarsi al tuo stile, alla tua carnagione, al tuo tipo di pelle e alle tue esigenze specifiche, in ogni fase della vita.

L’identita’ di KIKO affonda le sue radici nei valori del “Made in Italy” e nel mondo della capitale della moda, dell’arte e del design. La ricerca di texture e colori originali si fonde con la ricerca di formule di qualita’ con prestazioni garantite, per una perfetta combinazione di qualita’ e creativita’.

Risultato di scoperte scientifiche all’avanguardia e delle ultime tendenze nel campo della moda, KIKO si rinnova continuamente con prodotti che sono sempre nuovi e piu’ vicini ai molteplici ideali di bellezza.

Centric Software, Inc. (http://www.centricsoftware.com)

Dalla sua sede nella Silicon Valley e dagli uffici nelle capitali di tendenza in tutto il mondo, Centric Software fornisce una piattaforma di trasformazione digitale per le aziende piu’ prestigiose che operano nei settori della moda, del retail, delle calzature, dei prodotti per l’outdoor, dei beni di lusso e di largo consumo. Centric Visual Innovation Platform (VIP) e’ una raccolta di visual board completamente digitali, concepite per dispositivi touch-screen come iPad, iPhone e per schermi TV touch-screen di grandi dimensioni. Centric VIP trasforma il processo decisionale e ne automatizza l’esecuzione per ridurre notevolmente il time to market e gli scostamenti dai trend. Centric 8, la piattaforma PLM (Product Lifecycle Management) di punta dell’azienda, offre funzionalita’ per il merchandise planning, lo sviluppo di prodotti e materiali, il sourcing e la collaborazione fornitori, la qualita’ e compliance e la gestione di cataloghi di vendita e presa ordini, personalizzate per i dinamici settori dei beni di consumo. I pacchetti Centric SMB ampliano l’offerta PLM di Centric Software includendo tecnologie innovative e importanti best practice di settore, specifiche per le aziende di piccole dimensioni.

Centric Software ha ricevuto numerosi industry award, tra cui il Product Leadership Award di Frost & Sullivan nella categoria Retail, Fashion and Consumer Goods PLM nel 2018 e il Global Retail, Fashion and Apparel PLM Product Differentiation Excellence Award di Frost & Sullivan nel 2016 e nel 2012. Red Herring ha incluso Centric tra le prime 100 societa’ al mondo nel 2013, 2015 e 2016.

Centric e’ un marchio registrato di Centric Software. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotto sono marchi dei rispettivi proprietari.

