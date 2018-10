Bicocca, incontro sulla privacy con presidente Authority

Milano, 30 ott. (AdnKronos) – Esperti in materia, insieme al presidente dell’Autorita’ garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro, si incontreranno mercoledi’ prossimo, 31 ottobre, all’universita’ degli studi di Milano-Bicocca in occasione di un incontro sulla privacy.

Nell’aula magna dell’ateneo, si fara’ un primo bilancio applicativo sulla complessa riforma in materia di tutela e riservatezza dei dati personali, a pochi mesi dall’applicazione del Gdpr 25 maggio 2018 e del recente decreto privacy (D.Lgs. 101/2018). Durante il convegno verra’ analizzato il decreto privacy, che ha rinnovato sia i precetti comunitari contenuti nel general data protection regulation (Gdpr) Ue e il ‘vecchio’ D.Lgs. 196/03 ora, divenuto, ‘nuovo’ Codice della Privacy.

L’evento e’ patrocinato dall’universita’ Milano-Bicocca che festeggia il suo ventennale, dal Di.sea.de, accademia della guardia di finanza di Bergamo, Garante per la protezione dei dati personali, Privacy Italia e AmCham. L’iniziativa di studi aderisce all’European cyber security month (Ecsm) che si svolge ogni anno al fine di sensibilizzare istituzioni e cittadini sui temi della Cybersecurity. La partecipazione e’ libera previa registrazione online all’indirizzo: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-protezione-dei-dati-personali-tra-gdpr-ue-e-nuovo-codice-privacy-un-primo-bilancio-applicativo-50750264407

