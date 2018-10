Vicenza: gdf, controlli su sale slot, sospese due irregolari (2)

(AdnKronos) – Nel caso in cui le VideoSlot risultavano accese ed operative, i Finanzieri hanno provveduto alla redazione del verbale di contestazione di violazione amministrativa per inosservanza di quanto disposto dall’ordinanza sindacale. In un caso specifico e stato accertato che i locali, pur risultando formalmente chiusi, di fatto permettevano l’esercizio dell’attivita di gioco attraverso l’accesso degli avventori da una porta di servizio posta sul retro dei locali stessi.

Si e proceduto pertanto alla redazione di verbali di contestazione amministrativa (ex. artt. 13 e 14 Legge 689/81), sanzionato ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. In due di questi ultimi controlli, inoltre, a seguito di reiterate violazioni e scattata la sanzione accessoria della sospensione del funzionamento degli apparecchi da gioco ed intrattenimento per due sale giochi di Noventa Vicentina, gestite da soggetti di etnia cinese. Infatti nei loro confronti e stata applicato il provvedimento del Sindaco che prevede la sospensione dell’attivita economica per un tempo da 1 a 7 giorni per le plurime violazioni da parte del medesimo esercizio pubblico in un ristretto arco temporale.

Anche l’attivita in materia di giochi da intrattenimento testimonia come la Guardia di Finanza operi ogni giorno per la prevenzione e la repressione dell’illegalita di stampo economico – finanziario che rischia di mietere numerose e silenziose vittime specialmente alla luce del fenomeno della ludopatia.

(Adnkronos)