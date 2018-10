Vertici M5S ai ribelli: ‘Voto contro e’ tradimento’

Roma, 29 ott. (AdnKronos) – “Il voto contrario non e’ ammissibile, sarebbe il tradimento del Movimento: se lo faranno se ne assumeranno la piena responsabilita’. Noi andiamo avanti come un treno. Le scelte politiche spettano al capo politico: noi ai ricatti non cediamo”. Cosi’ i vertici M5S, in un messaggio affidato all’AdnKronos, sulla rivolta dei ‘ribelli’ contro il dl sicurezza ma anche condono edilizio, Tape Tav. Nel mirino, in particolare, finiscono i senatori Paola Nugnes, Gregorio De Falco, Elena Fattori, ‘rei’ di agitare le acque del M5S in un momento non semplice per Luigi Di Maio e i suoi.

(Adnkronos)