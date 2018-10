Una ruota in movimento in memoria di Bernardi

Inaugurata sabato 27 ottobre in via Tommaseo a Padova un’opera in memoria del professore Enrico Bernardi realizzata dallo scultore Antonio Ievolella.

Per la Provincia di Padova era presente il presidente Enoch Soranzo.

L’opera è alta sei metri e larga 5 e rappresenta una ruota stilizzata in movimento composta da ferro, acciaio, ghisa. Il progetto nasce dall’Aci Padova con il sostegno e il contributo del Comune di Padova, della Provincia di Padova, dell’Automobile club d’Italia, della Camera di Commercio e dell’Università, oltre ad alcuni sponsor privati. Il valore supera i 90 mila euro. Enrico Bernardi è stato il fondatore dell’Aci Padova nel 1899 insieme ai Conti Giusti, Miari e Rignano e la contessa Elsa Albrizzi di Este.

