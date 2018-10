Somec Spa acquisisce il 60% della friulana Primax

La società Somec S.p.A., specializzata nell’ingegnerizzazione, design e realizzazione di grandi progetti chiavi in mano nell’ambito navale e civile relativi a involucri vetrati, progetti architettonici speciali, allestimento di aree pubbliche e catering per grandi cucine, quotata su AIM Italia, ha concluso un accordo per l’acquisto della quota di maggioranza di Primax Srl.

Con sede in Friuli Venezia Giulia, a San Vito al Tagliamento, Primax opera da quasi 10 anni nell’ambito della progettazione, produzione e commercializzazione di impianti e attrezzature per la ristorazione professionale, in particolare abbattitori di temperatura e forni. L’azienda è riconosciuta nel mercato per la qualità e affidabilità dei propri prodotti e realizza il 77% del fatturato nei mercati esteri EMEA.

L’azienda fa capo all’imprenditore Remo Perin, che in seguito alla cessione del 60% delle quote di Primax, a Somec, rimane nella compagine societaria della stessa per il 40% tramite la società Art.Serf. S.p.A.

In base agli accordi raggiunti, il trasferimento del 60% del capitale sociale di Primax verrà formalizzato entro il 20.11.2018 con il riconoscimento dell’importo di Euro 210.000 (duecentodiecimila) – definito come importo minimo della transazione – da conguagliare, eventualmente, alla chiusura del bilancio 2018 con una valorizzazione pari a 6 volte l’EBITDA al 31.12.2018 al netto della Posizione Finanziaria Netta.

Oltre alle consuete garanzie per questa tipologia di operazioni, l’accordo prevede un diritto di opzione tra le parti (opzione “call” e opzione “put”) per il restante 40% delle quote ad un prezzo prestabilito (pari a 6 volte l’EBITDA medio 2019-2021 al netto della Posizione Finanziaria Netta), esercitabile nel 2022. L’opzione prevede un prezzo minimo (“Floor”) pari alla differenza tra Euro 3.000.000 (tre milioni) ed il prezzo corrisposto per la prima cessione del 60% delle quote.

Nell’operazione, Somec Spa è stata assistita dall’Avv. Pietro Calzavara dello studio Barel Malvestio e dallo studio Consimp.

