Roma, strage di alberi e traffico in tilt

Maltempo





Roma, 29 ott. (AdnKronos) – Metro e tram interrotti, strade chiuse e decine di alberi caduti. L’ondata di maltempo, con forti raffiche di vento, sta provocando forti disagi ai trasporti di Roma. Al momento, secondo quanto comunicato da InfoAtac, sulla metro B la circolazione e’ sospesa tra Piramide e Laurentina per la presenza di rami d’albero lungo la linea, presso la stazione Marconi. Sempre a causa di rami caduti sulle carreggiate sono al momento interrotte le linee tram 2 e 3 mentre a Valle Giulia e’ limitato il servizio tram della linea 19. E’ stata interrotta anche la linea ferroviaria Roma-Lido, nella tratta Porta San Paolo-Lido Centro, a causa della presenza di rami di albero all’altezza della stazione di Vitinia. Inoltre le linee bus 04-012-014-015-063-50-75-83-105-106-188-303-310-311-341-360-450-490-495-558-628-649-662-664-715-723-765-776-779-723 sono state deviate su percorsi alternativi.

Gli alberi e i rami caduti su diverse strade della Capitale, abbattendosi in alcuni casi su auto e scooter in sosta, hanno ingombrato le carreggiate creando problemi al transito. Secondo quanto riporta Luce Verde, al momento e’ chiusa viale delle Milizie all’altezza di via Barletta mentre alcuni alberi sono caduti in via Ruzzante, nel quartiere Ostiense, e in via Gabriello Chiabrera. Condizioni di guida difficoltose si registrano poi in via della Valle dei Fontanili all’Altezza del Quartaccio e in via Boccea dove all’altezza di via Boccioleto c’e’ un senso unico alternato. Problemi anche in via Frugoni e in via Vilfredo Pareto, dove e’ stato istituito un senso unico alternato. E ancora disagi nella mattinata per rami caduti si sono registrati in via dell’Arco di Travertino, in via Brenta, viale dei Primati Sportivi e in via Monte del Finocchio.

