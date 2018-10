Maltempo: veneto, il punto della situazione nelle varie province (2)

(AdnKronos) – In provincia di Verona si evidenziano livelli alti dell’Adige che ha superato la seconda soglia di guardia. In Provincia di Treviso la portata del Piave ieri sera ha raggiunto 1.400 mc/s alla traversa di Busche per decrescere fino a 650 nella notte e fino alla mattinata odierna (valori ancora non preoccupanti al momento) – Livello di guardia per le golene sopra i 1.600 mc/s. Attenzionata la possibile futura piena del fiume Livenza per la quale si e costantemente in collegamento con il Dipartimento Nazionale di PC e la Regione Friuli Venezia Giulia

In provincia di Venezia oltre alla marea eccezionale prevista per oggi (intorno alle 14.00, previsti 150 cm), attenzionato per i prossimi giorni la parte terminale del Piave, del Livenza e del Tagliamento

In provincia di Padova particolarmente attenzionati i livelli del Brenta e del Muson dei Sassi, mentre in provincia di Rovigo non vi sono segnalazioni di situazioni critiche.

