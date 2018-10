Le Fonti HR Forum. SOLD OUT l’evento numero 1 in Italia per lavoro e risorse umane

(Milano, 29 ottobre 2018) – Dopo l’apertura della stagione invernale presso la Borsa di Londra, saranno gli specialisti dell’HR a inaugurare il calendario eventi nel capoluogo lombardo

L’8 novembre, dalle 9.00 alle 13.00, i professionisti del settore HR si riuniranno a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, per confrontarsi sulle tematiche piu’ attuali. Novita’ del settore, innovazioni, benefici di Welfare aziendale e Smart Working, Jobs Act e Decreto Dignita’ saranno i temi approfonditi nelle tre tavole previste per la mattinata.

L’evento vede il patrocinio di Commissione Europea, la media partnership di GIDP e la partecipazione straordinaria di Alan Friedman come Keynote Speaker. A moderare sara’ Alessandro Giuli, giornalista e conduttore tv.

La prima tavola, ‘Effetto innovazione e impatto sui modelli organizzativi. Le sfide dell’HR manager 4.0 – avra’ un particolare focus sulle novita’ del settore e proseguira’ esplorando scenari e possibili evoluzioni. Interverranno: Paolo Carminati, HR Senior Manager France, Iberia & Italy di Nuance Communications, Vito Rotondi, CEO Managing Director di MEP S.p.a. e Stefania Monini, Human Resources & Organization Executive Director di CIRFOOD.

Alle 11 si proseguira’ con il secondo incontro, dal titolo ‘Dal Jobs Act al Decreto Dignita’: come cambia il lavoro nel terzo millennio – . A fare da padrone saranno i sempre attuali temi della politica del lavoro; la riforma e il decreto saranno analizzati e sviscerati dagli speaker del panel: Marialina Marcucci, Imprenditrice; Giuseppe Ippolito, Responsabile Relazioni Industriali di Gruppo Iren; Antonio Dragotto, membro del Consiglio Direttivo G.I.D.P./H.R.D.A (gia’ HR Italy VP ST Microelectronics); Olimpio Stucchi, Managing Partner di Uniolex, Enrico Boursier Niutta, Socio di Boursier, Niutta & Partners e Alan Friedman.

La mattinata si concludera’ con la terza e ultima tavola, dedicata a Welfare aziendale e Smart Working, argomento sempre molto sentito tanto dai dipendenti quanto dai professionisti dell’ambito HR. A dare il proprio contributo saranno: Marta Signore, Direttore Risorse Umane, Organizzazione & FM di Gruppo Koelliker, Nelly Bonfiglio, Direttore Commerciale di Easy Welfare, Sergio Alberto Codella, Socio di Boursier, Niutta & Partners e Nilia Aversa, Partner di APPLegal.

Per ricevere maggiori informazioni: http://www.lefonti.it/eventi/index-hr-8-11-2018.php

L’iscrizione e’ gratuita per gli operatori del settore.

Le Fonti TVLe Fonti TV e’ la prima vera live streaming television. Nata nel cuore di Milano, la televisione e’ riuscita in breve tempo ad imporsi nel panorama dell’informazione finanziaria, economica e giuridica. Grazie ad una programmazione ricca di appuntamenti tematici e un’informazione puntuale e rigorosa, Le Fonti TV segue quotidianamente in diretta le principali notizie economiche e politiche a livello internazionale dandone un’interpretazione imparziale ed evidenziandone l’impatto sui diversi settori e il business. Con un consolidato ascolto pari a 4.000 AM nel giorno medio, Le Fonti TV e’ una realta’ affermata, ma in continua crescita che sfrutta il nuovo approccio di TV liquida per espandere il proprio audience. Sono infatti diverse le piattaforme da cui poter vedere la diretta di Le Fonti TV, partendo dal sito dedicato www.lefonti.tv, ma anche su YouTube, Facebook, siti verticali partner e all’interno di una pagina dedicata sul sito de Il Sole 24 Ore.

Per informazioni:

Ufficio Stampa [email protected]+39 02 87386306

Sito Web: http://www.lefonti.it/FB: @LeFontiGroupTwitter: @LeFonti_GroupLinkedin: https://www.linkedin.com/company/299661/

(Immediapress – Adnkronos

Immediapress e’ un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall’ente che lo emette. Padovanews non e’ responsabile per i contenuti dei comunicati trasmessi.)