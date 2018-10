Federprivacy patrocina libro su Blockchain e intelligenza artificiale

(Firenze, 29 ottobre 2018) – E’ scritto da Fulvio Sarzana e Massimiliano Nicotra il nuovo libro patrocinato da Federprivacy ed edito da Ipsoa che affronta i temi della Blockchain, Al, e IoT alla luce anche del GDPR. In libreria da oggi, sara’ presentato il 16 novembre al Senato, e poi anche l’11 dicembre in occasione di una tavola rotonda sulla privacy nel settore bancario e finanziario a Roma. Acquistabile anche online nel sito della casa editrice con uno sconto del 15%

Firenze, 29 ottobre 2018 – Da oggi nelle librerie il nuovo volume “Diritto della Blockchain, Intelligenza Artificiale e IoT” patrocinato da Federprivacy e scritto da Fulvio Sarzana a quattro mani con Massimiliano Nicotra.

Il libro, che sara’ presentato ufficialmente al Senato il 16 novembre nella Sala Kock di Palazzo Madama, e poi anche l’11 dicembre in occasione di una tavola rotonda sulla privacy nel settore bancario e finanziario organizzato da Federprivacy al Palazzo dell’informazione a Roma, affronta le tematiche giuridiche inerenti alla regolamentazione internazionale e nazionale della blockchain e dell’intelligenza artificiale.

Il testo si confronta con quella che e’ stata chiamata la ‘Internet 3.0 – , approfondendone i singoli aspetti normativi e contrattuali con un linguaggio chiaro e semplice ed e’ arricchito da molteplici segnalazioni bibliografiche.

Inoltre, viene riportato il confronto con le strategie nazionali in materia di blockchain ed intelligenza artificiale di vari paesi quali Italia, Francia, Stati Uniti, Cina, Russia, Emirati Arabi, Corea del Sud, Svezia, Messico, Germania, Regno Unito, Giappone, dell’Unione Europea, dei Paesi Baltici, Malta.

Viene condotta un’analisi specifica del fenomeno degli smart contract, delle regole adattabili alla blockchain, anche in considerazione delle sue varie applicazioni, nonche’, sul fronte dell’intelligenza artificiale, sono esaminati i vari contesti applicativi della stessa, con particolare riguardo alla tematica delle automobili senza conducente, la responsabilita’ delle macchine in un contesto di robotica e gli aspetti giuridici relativi agli assistenti intelligenti.

Specifica attenzione e’ riservata alla regolamentazione nazionale ed internazionale, alla giurisprudenza ed alla prassi ed interventi delle Autorita’ a livello nazionale ed internazionale sulle criptovalute, a partire dal Bitcoin, nonche’ alla disciplina delle Initial Coin Offering. Sono altresi’ approfonditi in maniera esaustiva i rapporti tra tali nuove tecnologie e la normativa in tema di protezione dei dati personali, anche alla luce del Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR), nonche’ le problematiche in termini di sicurezza e regolamentazione internazionale in materia di Internet of Things.

Il libro “Diritto della Blockchain, Intelligenza Artificiale e IoT” e’ anche acquistabile dal sito della Casa Editrice Ipsoa Wolters Kluwer, che offre uno sconto del 15% con spedizione gratuita.

