Auto schiacciata da albero, due morti nel frusinate

Frosinone, 29 ott. (AdnKronos) – Due vittime per il maltempo nel frusinate. Un’auto e’ stata colpita dal crollo di un albero e le due persone a bordo sono decedute. L’incidente e’ avvenuto lungo la via Casilina, all’altezza di Castrocielo. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco.In queste ore, quasi tutta l’Italia e’ colpita da fortissimi venti di burrasca, che hanno provocato la caduta di diversi alberi e non solo. Violente mareggiate hanno investito diversi km di coste e ci sono sei regioni – Abruzzo, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige – in allerta rossa.

