APERTURA MODULI INFORMATICI BANDO 4.1.1

29.10.2018

Sono disponibili i moduli informatici necessari per la presentazione delle domande di aiuto relative al bando pubblico 4.1.1 ” Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda agricola” i cui termini sono fissati per il 13 novembre 2018.

I codici bando e modulo sono consultabili alla sezione “Bandi e finanziamenti – bandi pubblici”.