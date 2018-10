Questura di Padova: Festa di San Michele Arcangelo Patrono Della Polizia â’ Family Day

Difensore della giustizia, guardiano contro le forze del male, San Michele Arcangelo, proclamato Santo Patrono della Polizia di Stato, viene festeggiato dalla Chiesa il 29 settembre.

Questa data è un’occasione per la Polizia di Stato per celebrare il suo Santo Patrono. La commemorazione ha assunto per l’Istituzione un rilievo particolare, una importante opportunità di contatto con i cittadini, ma soprattutto con gli stessi appartenenti e con i loro familiari.

A Padova per la celebrazione della Festa del Santo Patrono, quest’anno, per la prima volta è stata scelta la chiesa di San Michele Arcangelo, nel rione di Torre.

Alle ore 9.30 di questa mattina è stata officiata una messa solenne dal Vicario Generale del Vescovo Monsignor Giuliano Zatti e concelebrata da Don Ulisse Zaggia, Cappellano della Polizia di Padova,.

Alla liturgia hanno partecipato le principali Autorità civili, militari e religiose e la cittadinanza.

Al termine della messa il Questore di Padova ha salutato e ringraziato della partecipazione tutti i presenti con un breve discorso.

Come da tradizione, legato alla ricorrenza del Santo Patrono della Polizia di Stato, anche quest’anno si svolgerà il Family Day, un’iniziativa che permette ai familiari dei poliziotti di visitare le strutture, gli uffici e i reparti dove lavorano i propri cari.

La festa si svolgerà questo pomeriggio nella struttura del II Reparto Mobile di Padova.

Nell’occasione saranno allestiti gli stand delle diverse specialità della Polizia di Stato, ove grandi e bambini avranno la possibilità di osservare materiali, tecnologie e strumenti in dotazione agli agenti.

Si potranno ammirare, oltre ai veicoli utilizzati attualmente dai poliziotti per i servizi che svolgono quotidianamente, anche i mezzi storici della Polizia di Stato.

Momento clou della giornata saranno le esibizioni dei reparti speciali della Polizia di Stato.

(Questura di Padova)