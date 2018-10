Este: Proseguono i trattamenti zanzare nel mese di Ottobre

Proseguono i trattamenti zanzare nel mese di Ottobre

Dettagli Categoria: News Ambiente, Agenda 21, Verde ed Energia Pubblicato Domenica, 28 Ottobre 2018 12:06

Si rende noto che nell’ambito del programma annuale di disinfestazione da zanzare (che prevede interventi antilarvali ed adulticidi), la notte tra martedì 30 e mercoledì 31 ottobre p.v., sarà effettuato il sesto trattamento adulticida nelle aree verdi comunali e nei viali alberati del centro abitato, dei quartieri e delle frazioni.



Si informa che i prodotti utilizzati non sono nocivi alla salute delle persone e agli animali; in ogni caso si suggerisce di adottare le seguenti cautele: tenere porte e finestre chiuse – togliere dai giardini giochi per bambini, panni stesi, cibo per animali, raccogliere la verdura e la frutta degli orti pronta al consumo o proteggere le piante con teli di plastica in modo che non sia direttamente investita dal prodotto, ecc., dalle ore 23.30 di martedì alle ore 06:00 di mercoledì.



La cittadinanza è invitata altresì ad effettuare nelle proprie aree private, adeguati trattamenti di disinfestazione secondo i procedimenti descritti nell’Ordinanza Sindacale n. 138 del 13 agosto 2018 e quanto suggerito nel sito istituzionale dell’ULSS 6 Euganea, per una più efficace lotta contro le zanzare, anche in considerazione degli episodi del virus West Nile riscontrati del nostro territorio e nei comuni contermini.