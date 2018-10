Vigodarzere: AVVISO IMPORTANTE: DOMANI CHIUSE TUTTE LE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI PADOVA

A causa delle avversità meteo, il Prefetto di Padova, dott. Renato Franceschelli ha comunicato che tutte le scuole di ogni ordine e grado private e pubbliche domani, lunedi 29 ottobre 2018, sono chiuse. Per i giorni a seguire saranno fornite informazioni, ma per il momento il provvedimento riguarda solo domani, lunedi 29 ottobre 2018



Le squadre della Protezione Civile locale sono già in pre – allerta e pronte in caso di necessità.