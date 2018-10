Spettacoli di Mistero 2018: tutti gli appuntamenti delle pro loco padovane

26 ottobre 2018

Quest’anno “Spettacoli di Mistero” spegne 10 candeline! Il via ufficiale domani, sabato 27 ottobre, con la visita guidata promossa dal Comitato provinciale “Padova di Sangue e Delitti”. Poi, fino al 23 novembre, 18 appuntamenti in provincia.

Ritorna anche quest’anno il festival regionale “Spettacoli di Mistero”, per celebrare le leggende popolari della tradizione veneta.

Dal 27 ottobre al 7 dicembre storie, luoghi, miti e racconti misteriosi ci terranno compagnia facendoci scoprire aneddoti e antiche verità, talvolta romanzate, ma che costituiscono le radici identitarie dei nostri luoghi: quasi 120 appuntamenti ricchi di suggestioni e itinerari in calendario nelle 7 province del Veneto.

A dare il via, sabato 27 ottobre, in contemporanea con le altre città capoluogo, è l’evento di lancio del Comitato Provinciale Pro Loco di Padova “Padova di Sangue e Delitti” con un’inedita e suggestiva visita guidata tematica itinerante: 5 racconti di assassinii e vicende misteriose, 5 tappe da Palazzo Bo a Palazzo Cavalli in zona Porte Contarine, con un punto di vista originale e curioso sulla città.

Due i turni di visita: alle 10.00 e alle 15.30.

Biglietto unico € 8,00 – €6,00 soci pro loco.

Scopri qui come partecipare: http://unplipadova.it/notizie/1259-torna-spettacoli-di-mistero-con-la-visita-itinerante-padova-di-sangue-e-delitti

Scarica la locandina



Ma gli appuntamenti con il Mistero non finiscono qui!

Saranno ben 18 in tutta la provincia di Padova, organizzati dalle pro loco del territorio, e fino a fine novembre per raccontare saperi antichi e tradizioni e svelano misteri nascosti.

Vai al programma completo sul sito Padovaoggi

Scarica qui la locandina con gli appuntamenti

L’edizione 2018 propone tanti eventi nuovi, frutto di un narrare delle giovani generazioni di scrittori ma anche di insegnanti, gente comune e bambini. L’iniziativa è sostenuta dalla Regione Veneto e si traduce concretamente grazie alle Pro Loco aderenti a UNPLI Veneto.

Per tutte le info e prenotazioni visita il sito: www.spettacolidimistero.it

(Proloco Padova)