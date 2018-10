La Provincia cede in concessione gratuita i locali di via Cave alla Regione

A partire dal 1 gennaio 2019 passeranno in uso gratuito alla Regione alcuni locali di via Cave 178-180 attualmente di proprietà della Provincia. Il decreto che include uno schema di concessione è stato firmato dal presidente Enoch Soranzo e trasmesso agli uffici regionali per i successivi passaggi che prevedono l’approvazione da parte della Giunta regionale. Si tratta in particolare del piano terra, primo, secondo e terzo piano attuale sede dei servizi di Polizia provinciale, Caccia e Pesca, Turismo.

“Il passaggio – spiega il presidente Soranzo – si inserisce nell’ambito del riordino delle funzioni non fondamentali delle Province così come stabilito dalle leggi regionali n. 30 del 29 dicembre 2016 e n. 45 del 29 dicembre 2017. Poiché da gennaio alcuni dei servizi ospitati nella nostra sede di via Cave passeranno alla Regione, abbiamo predisposto uno schema di concessione approvato anche in sede di Upi Veneto e quindi concordato con tutte le Province venete”.

La concessione sarà a titolo gratuito e durerà fino al 31.12.2019. È previsto il passaggio di 46 vani ad uso ufficio, accessori, corridoi, disimpegni, servici igienici per una superficie complessiva di circa 1.258 metri quadri. Passeranno in uso alla Regione 2 magazzini dislocati a piano terra, un ufficio al primo piano, 7 al secondo oltre a 25 ripostigli e 8 servizi igienici, 5 uffici del terzo piano oltre a un ripostiglio e due servizi igienici. L’accordo include anche i beni mobili utilizzati dal Servizio di Polizia provinciale, le attrezzature informatiche e gli arredi. L’accordo prevede che non ci sia alcun pagamento di canone locativo, ma a carico della Regione resteranno tutti gli oneri accessori (bollette dei consumi, spese condominiali, spese relative alla vigilanza e al portierato). La Regione dovrà altresì rimborsare alla Provincia i canoni di Imu e Tasi, oltre alla manutenzione dell’area esterna. Alla Provincia spetteranno, infine, gli interventi straordinari o di miglioramento.

(Provincia di Padova)