Export: simonato (intesa spaolo), triveneto conferma propria vocazione

Padova, 23 ott. (AdnKronos) – ‘Il Triveneto conferma la propria vocazione all’esportazione, sostenuta anche grazie alle molte eccellenze distrettuali. In questi anni, investimenti, innovazione e proiezione internazionale hanno fatto la differenza nello sviluppo delle nostre imprese. Per questo, Intesa Sanpaolo punta a consolidare il proprio ruolo di partner del mondo produttivo, certamente attraverso il credito, ma anche con iniziative di finanza straordinaria volte a rafforzare la capitalizzazione delle aziende, l’innovazione, l’internazionalizzazione. – sottolinea Renzo Simonato, direttore regionale Veneto, Friuli VG, Trentino AA – Intesa Sanpaolo vuole essere un fattore abilitante per la politica industriale del Triveneto: nell’arco del Piano d’Impresa 2018-2021 abbiamo destinato 35 miliardi di nuovo credito per famiglie e imprese di questo territorio. ‘

(Adnkronos)