Export: intesa spaolo, a + 2,3 p.c. distretti industriali triveneto nel primo semestre (3)

Tra gli altri distretti che hanno registrato un'accelerazione delle esportazioni nel secondo trimestre del 2018, i Prodotti in Vetro di Venezia e Padova, il Mobile del Bassanese e il Tessile e l'abbigliamento di Treviso. Hanno subito un ulteriore diminuzione le esportazioni dell'Occhialeria di Belluno (-6,6%) nel secondo trimestre 2018, per un calo consistente delle vendite nel mercato spagnolo, e in generale nei mercati europei, dove il perdurare di condizioni meteo avverse ha influenzato le vendite di occhiali da sole (il distretto bellunese risente inoltre delle riorganizzazioni territoriali della distribuzione logistica).

Nel sistema moda veneto altri due distretti segnano una diminuzione tendenziale dell’export tra aprile e giugno 2018: la Concia di Arzignano (-2%) penalizzata dal calo della quotazione delle pelli e l’Oreficeria di Vicenza che ha fatto segnare una battuta d’arresto dei valori esportati di gioielleria e bigiotteria (-2,8%), dovuto in parte anche al ripiegamento dei prezzi dei preziosi.

Tra i distretti dell’agroalimentare le esportazioni dei Vini Veronesi sono tornate in territorio positivo che anche se non hanno ancora recuperato su base semestrale (-1,3% su base semestrale), il distretto Ittico del Polesine e del Veneziano ha registrato una lieve diminuzione (-1,1% variazione secondo trimestre 2018), mentre per le Carni di Verona si e registrato un ulteriore calo (-6,2%), con l’arretramento delle vendite nei principali mercati di sbocco europei (Germania, Francia e Regno Unito).

