Export: intesa spaolo, a + 2,3 p.c. distretti industriali triveneto nel primo semestre (2)

(AdnKronos) – Balzo dell’export per i poli tecnologici del Triveneto. Abbondantemente al di sopra della media nazionale, la crescita dell’export dei tre poli tecnologici del Triveneto nel secondo trimestre 2018 (+13,6% variazione vs. +1% variazione nazionale). Il Polo Ict di Trieste spicca per il balzo del +29,8% quasi interamente realizzato sul mercato francese, in cui negli ultimi anni si sono instaurate importanti relazioni di subfornitura. In accelerazione anche il Polo Ict veneto che ha registrato aumenti a doppia cifra (+13%) grazie a forti aumenti in Arabia Saudita, nel Regno Unito e ad Hong Kong. Infine il Biomedicale di Padova con una crescita di +6,5 milioni di euro la piu alta tra i poli biomedicali italiani (+3,8% variazione polo padovano vs. +3,5 variazione poli biomedicali italiani).

In accelerazione i distretti veneti. Le imprese distrettuali venete hanno messo a segno nel secondo trimestre 2018 un ulteriore incremento delle esportazioni, +2,7%, in accelerazione rispetto al primo trimestre e con valori (6,5 miliardi di euro) che si avvicinano ai livelli del trimestre record di fine 2017. Dei 25 distretti veneti monitorati da Intesa Sanpaolo, 16 hanno registrato incrementi positivi e 9 si posizionano ai primi 30 posti in Italia per crescita del valore delle esportazioni.

La Termomeccanica scaligera e il distretto migliore con accelerazione a due cifre (+15,4%), resa possibile dall’eccezionale espansione del mercato polacco. Seguono poi per contributo alla crescita dell’export regionale, il Mobile di Treviso, le Materie plastiche di Treviso, Vicenza e Padova, le Calzature del Brenta, il Prosecco di Valdobbiadene, la Calzatura sportiva di Montebelluna, Il Tessile e abbigliamento di Schio-Thiene-Valdagno, i Dolci e pasta veronesi (con la migliore crescita tendenziale del +22,2% grazie al recupero sul mercato tedesco) e la Termomeccanica di Padova.

