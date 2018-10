EQUITAZIONE SOCIALE. LA SCUDERIA E’ ANCHE SOLIDALE. ATTESI 1.500 BAMBINI AL PADIGLIONE 1 DELLA FIERA CAVALLI: C’E’ L’ANIMAZIONE DIDATTICA DI COLDIRETTI

24 ottobre 2018 – Appassionati e cavalli di tutto il mondo si trasferiscono a Verona da domani 25 ottobre fino a domenica 28 in occasione della fiera di settore più importante a livello internazionale. Eventi, convegni, rassegne, mostre e gare di bellezza sono gli eventi che per quattro giorni onoreranno le varie razze equine presenti alla manifestazione.

Coldiretti è impegnata con l’intrattenimento dei più piccoli nell’angolo dedicato alla didattica nel Padiglione 1 dove le imprenditrici agricole assisteranno i bambini nelle attività ricreative. “Un aspetto rilevante è la spinta verso il sociale da parte di molte realtà in Veneto – precisa Coldiretti –che investono su questo animale fiero e allo stesso tempo docile da adeguarsi ai ritmi degli agricoltori sia nei campi che nell’impiego alternativo a scopo sportivo e soprattutto in quello terapeutico. Molte le esperienze di benessere sviluppate dai quadrupedi recuperati dagli ippodromi che evidenziano benessere nei confronti di malati psichici o diversamente abili”.

“Registriamo a livello regionale molto interesse dal primario verso il terzo settore – commenta il direttore regionale Pietro Piccioni –. Nei corsi di abilitazione si iscrivono giovani che intraprendono la solidarietà come valore aggiunto al progetto imprenditoriale. Confidiamo in un salto legislativo che riconosca ulteriormente questa propensione promuovendo l’iscrizione di queste strutture rurali tra gli enti preposti dalla sanità veneta al fine di offrire un’offerta più ampia alle famiglie con figli in difficoltà”.

Intanto il programma di animazione promosso dagli operatori di Coldiretti coinvolgerà ben 1500 alunni delle scuole primarie, già prenotati e pronti per conoscere le erbe aromatiche, assaporare l’olio, fare il sale profumato e tessere stoffe naturali. Tutto a cura delle fattorie didattiche della provincia veronese iscritte all’Albo della Regione Veneto: la Vecchia Fattoria, Campagna Grande, Allo Spigolo, Corte delle Giuggiole, El Bacan, Officina delle Erbe, Redoro, Le Bianchette e SG Ranch. Dalle ore 12.00 alle 14.00 entrano in scena gli agrichef per servire pasti completi e il piatto dell’evento: il risotto abbinato volta per volta ai prodotti tipici locali.

(Coldiretti Veneto)