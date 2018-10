Vigodarzere: LIMITAZIONI D’ESERCIZIO IMPIANTI TERMICI CIVILI E DELLE COMBUSTIONI ALL’APERTO – 2018/2019

Le limitazioni sono in vigore dall’1 ottobre al 31 marzo.



I provvedimenti sono strutturati su tre livelli (verde, arancio e rosso) che si applicano in base alla comunicazione di Arpav in merito ai livelli di concentrazione di PM10. La comunicazione di Arpav viene trasmessa, al Comune, ogni lunedì e giovedì (giorni di controllo) e fa riferimento ai giorni antecedenti. Al raggiungimento del livello di allerta (arancio o rosso) si attiveranno le misure temporanee il giorno successivo a quello di controllo (il martedì e venerdì) e resteranno in vigore fino al giorno di controllo successivo.





Il bollettino emesso da Arpav è consultabile all’indirizzo www.arpa.veneto.it.