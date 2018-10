Lavoro: donazzan, in veneto centri per impiego pronti dopo riforma avviata da regione (4)

(AdnKronos) – ‘L’obiettivo per la Regione e far percepire alle aziende l’utilita e l’efficacia del servizio pubblico, in particolare per gli obblighi derivanti dal collocamento mirato delle persone disabili e per l’espletamento delle procedure amministrative. In una parola, Centri per l’impiego riorganizzati per essere utili alle imprese ‘, sottolinea Elena Donazzan.

Negli ultimi due anni il numero di disoccupati/inoccupati che si sono rivolti in Veneto ai Centri per l’Impiego per il rilascio della Dichiarazione di immediata disponibilita (DID) si e attestato attorno ai 140 mila l’anno, di cui il 37% giovani under 30, il 52% nella fascia d’eta 30-54 anni e l’11% over 55. A loro viene offerto un servizio di accoglienza e informazione e proposto un percorso di formazione e orientamento alla ricerca attiva d’impiego.

E, il prossimo 7 novembre in 13 centri per l’impiego del Veneto (Arzignano, Bassano del Grappa, Belluno, Legnago, Mestre, Mirano, Padova, Rovigo, San Bonifacio, Schio, Treviso, Verona e Vicenza) si svolgera la prima edizione di Incontralavoro, la giornata di ‘recruiting’ promossa da Regione del Veneto e Veneto Lavoro: una giornata di incontro diretto tra disoccupati e inoccupati e le imprese venete alla ricerca di potenziali candidati.

