Piste ciclabili: protocolli d’intesa per migliorare i percorsi

La Nuova Provincia di Padova ha avviato un percorso per realizzare una serie di interventi di miglioramento e messa in sicurezza lungo gli oltre 400 chilometri di piste ciclabili immerse nei più caratteristici contesti naturali e culturali del territorio. L’iniziativa coinvolge 27 Comuni che, insieme alla Provincia, potranno partecipare a un bando di finanziamento regionale messo a disposizione dal Gal Patavino tramite il Piano di Sviluppo Locale 2014-2020. Gli interventi riguarderanno l’Anello delle Città Murate, l’Anello dei Colli Euganei e il percorso dai Colli all’Adige. In tutto, sono 5 decreti che il presidente della Provincia di Padova Enoch Soranzo ha sottoscritto oggi con i sindaci dei Comuni coinvolti.

“C’è la possibilità concreta – ha spiegato Soranzo – di ottenere fino a 200.000 euro di finanziamento per ogni progetto di intervento che abbia l’obiettivo di sistemare i tratti più usurati dal tempo o che presentano criticità di percorribilità. Con questi cinque decreti, come Provincia abbiamo già messo sul piatto quasi 60.000 euro complessivi solo per coprire la parte progettuale. Saremo noi a predisporre i progetti e ad acquisire, dove necessario, i vari pareri degli enti competenti. I vari Comuni capofila saranno i beneficiari e attuatori del Piano di intervento e cureranno l’affidamento e l’esecuzione dei lavori in sinergia con gli altri enti. Ricordo, inoltre, che come Provincia, solo per l’Anello delle Città Murate, abbiamo messo anche 700.000 euro per realizzare il primo stralcio tra Este e Montagnana. L’obiettivo è di incentivare l’uso di percorsi dedicati alla cosiddetta mobilità debole perché la rete ciclopedonale creata negli anni sta veramente dando grandi soddisfazioni in termini di fruizione, richiesta turistica e valorizzazione di tutte le nostre eccellenze”.

“Si è aperta l’opportunità di accedere ai finanziamenti del Gal Patavino per fare miglioramenti sui percorsi cicloturistici – ha aggiunto il consigliere provinciale con delega alle Piste ciclabili Alice Bulgarello – Quindi come Provincia ci siamo fatti promotori per mettere insieme i vari Comuni, accedere a questi finanziamenti e migliorare le infrastrutture ciclabili. Il nostro obiettivo è di riuscire a fare sinergia tra enti pubblici per garantire i servizi a tutto il territorio”.

Questi, nel dettaglio, i protocolli firmati tra il presidente Soranzo e i sindaci dei Comuni coinvolti.

ANELLO CITTA’ MURATE

Este, Ospedaletto euganeo, Borgo Veneto nel tratto da Este a Borgo Veneto. L’ente capofila sarà la Provincia di Padova e il decreto (n. 127) prevede anche 10.000 euro finanziati per la progettazione;

Montagnana, Urbana, Merlara, Megliadino San Vitale, Piacenza d’Adige, Vighizzolo, Carceri. L’ente capofila è il Comune di Montagnana, il finanziamento provinciale per la progettazione è di € 12.000 (decreto n. 130).

ANELLO DEI COLLI EUGANEI

Monselice, Battaglia Terme, Montegrotto Terme con ente capofila Monselice e 12.000 euro stanziati dalla Provincia per la progettazione (decreto n. 128)

Torreglia, Teolo, Rovolon, Vo’, Lozzo, Cinto Euganeo, Baone, Este con ente capofila Este (decreto n. 129) e 12.000 euro messi a disposizione dalla Provincia per la progettazione.

PERCORSO CICLOTURISTICO DAI COLLI ALL’ADIGE

Pernumia, San Pietro Viminario, Tribano, Pozzonovo, Bagnoli di Sopra, Anguillara Veneta con Pernumia ente capofila e 12.000 euro finanziati dalla Provincia per la progettazione (decreto n. 131).

(Provincia di Padova)