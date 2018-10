Piazzola S/Brenta: Telai

Venerdì 26 ottobre 2018, presso gli spazi dell’ex Jutificio, quale atto conclusivo della sessione piazzolese degli Stati Generali del Patrimonio Industriale andrà in scena la rappresentazione teatrale “Telai” (di Luca Scarlini e Laura Curino, per la regia di Mirko Artuso).

Lo spettacolo racconta dieci ritratti femminili legati alla tela ed alla tessitura: uno spaccato tutto italiano di una società ormai scomparsa.



Protagoniste sono pittrici, tessitrici, sarte, suore, attrici, poetesse, operaie… Laura Curino le definisce “donne-ragno” con in comune il Veneto, l’arte, le tradizioni e la vita vissuta con coraggio.



Connettendo storia e memoria, la Curino ripercorre le biografie di donne lavoratrici – da Zanetta Casanova alla badante di colore Bakhita, fino all’assassina Maria Tarnowska – con tale cura di dettagli da farle sembrare leggenda. Le differenti vite di questi personaggi divengono degli scatti di storia che testimoniano i cambiamenti della vita di una donna in una quotidianità data troppo spesso per scontata ma che talvolta può divenire un’arena in cui combattere e reagire.



La tessitura diventa, per le protagoniste dello spettacolo, un intrecciarsi di attese in vista di un’occasione, un momento di cambiamento e di riscatto da una scontata quotidianità. Lo spettatore si trova catapultato in un alternarsi di epoche e frammenti storici – dalla Venezia settecentesca, alle prime fabbriche, fin quasi ai nostri giorni – tra figure di donne emarginate, discriminate, ma accomunate dal fatto di non farsi travolgere dagli eventi negativi, di fronte ai quali al contrario reagiscono, coraggiose e fiere, con grande forza d’animo.