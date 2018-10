Pd: alla leopolda 9 va di scena ‘passaggio a nordest’

Venezia, 19 ott. (AdnKronos) – Veneto e Nordest sbarcano alla Leopolda 9 in programma da oggi, venerdi 19 ottobre, a domenica 21. Saranno i deputati veneti Alessia Rotta, Sara Moretto e Roger De Menech a condurre altrettanti tavoli legati ai temi cari a questo territorio in un contenitore intitolato ‘Futuro: Passaggio a Nordest ‘.

Dal fisco, allo sviluppo, passando per impresa, artigianato e lavoro senza dimenticare il delicato tema della comunicazione: questi i focus sui quali si concentreranno, nell’abituale schema leopolidino, i gruppi di approfondimento. “La scelta di Matteo Renzi – commentano i tre deputati – di garantire tutto questo spazio a un’analisi territoriale, significa aver acquisito una nuova consapevolezza: uno dei principali motori del Paese deve essere compreso, interpretato, trovare nuova voce in un contesto nel quale le scelte del governo pentaleghista stanno vanificando il grande lavoro fatto dagli imprenditori del territorio e dal Partito Democratico per agganciare e determinare la ripresa economica”.

Si parlera, inevitabilmente, anche di autonomia e federalismo. “Finalmente e stato chiarito che l’unica autonomia possibile e quella prevista dall’articolo 116 della Costituzione, scritto e voluto dal centrosinistra quasi venti anni fa e finora rimasto inattuato per l’incapacita della Regione Veneto a proporre un’intesa con il governo -dicono Rotta, Moretto e De Menech-. Come il ministro degli affari regionali ha detto chiaramente che il residuo fiscale delle regioni e il mantenimento sul territorio dei nove decimi del gettito fiscale non sono oggetto di dibattito ne dell’intesa tra stato e regioni. Pure trovate di propaganda che hanno solo contribuito a ritardare il processo di avvio della trattativa”.

(Adnkronos)