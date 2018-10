Settore giovanile: sorrisi per Under 16 e Under 18

La serie B cade per 0-3 contro Porto Viro. Domenica esordio a Vigonza per l’Under 14

Doppio 3-0. Con questo risultato si riassumono le due vittorie di Kioene Padova Under 16 e Under 18. Abc la Fenice e Cmk Service srl Agorà hanno dovuto arrendersi di fronte alla forza degli schieramenti bianconeri. L’Under 16 tornerà ora in campo ad Altichiero sabato 20 ottobre alle ore 16:00 per Ideaelettronica Blu – Kioene Padova. L’Under 18 sarà invece impegnata, sempre tra le mura della palestra Don Minzoni, domenica 21 ottobre alle 11:30 nella trasferta con la Mosaiko Blu.

Il prossimo fine settimana farà il proprio esordio l’Under 14 di Alice Biasini, Andrea Fauliri ed Elisa Bertolin; gli atleti bianconeri giocheranno la prima di campionato a Vigonza contro la Carrozzeria 90 Cds Volley. Fischio d’inizio alle 17:00 di sabato 20 ottobre.

Avvio amaro per la Serie B patavina, che cade per 3-0 in casa sotto i colpi dell’Alvainox Delta Porto Viro. Prossima gara in programma in Friuli con il Volley Ball Udine.

Cecilia Bacco

Ufficio Stampa settore giovanile Kioene Padova

www.pallavolopadova.com

(Pallavolo Padova)