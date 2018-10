Rubano: L’esperienza del C.A.S.F. Padova Ovest

I sedici Comuni che aderiscono al Servizio CASF Padova Ovest, sono lieti di invitarvi all’evento dal titolo LA FORZA DI “STARE IN RETE” OGGI: l’esperienza del C.A.S.F. Padova Ovest, che si terrà il sabato 27 ottobre 2018 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 presso il Centro Civico “F. Presca” in via Cristoforo Colombo, 1 a Selvazzano Dentro (Pd). L’evento è destinato a tutte le persone che, a vario titolo, sono attive nelle tematiche dell’accoglienza e della solidarietà familiare. È richiesta l’iscrizione.

“Famiglie al centro” è cofinanziato dall’Assessorato ai Servizi Sociali della Regione Veneto e da sedici Comuni (Abano Terme, Albignasego, Cadoneghe, Cervarese Santa Croce, Limena, Mestrino, Montegrotto Terme, Noventa Padovana, Ponte San Nicolò, Rovolon, Rubano, Saccolongo, Selvazzano Dentro, Teolo, Torreglia e Veggiano) dell’A. ULSS 6 Euganea, all’interno dei quali è nato e cresciuto. Si tratta di un progetto finalizzato alla promozione dell’accoglienza, al sostegno della genitorialità ed alla sensibilizzazione sul tema dell’affido.