Veneto: m5s, 50mila euro per scuole con taglio stipendi consiglieri regionali (2)

(AdnKronos) – Facciamo Scuola e stato presentato oggi in Consiglio Regionale, nel corso di una conferenza stampa con la consigliera Erika Baldin, referente del progetto, e del consigliere Simone Scarabel. Oltre a loro hanno partecipato all’iniziativa con il taglio dei loro stipendi il capogruppo Manuel Brusco e il consigliere Jacopo Berti.

Alla conferenza stampa hanno partecipato anche i docenti referenti di alcune delle scuole che hanno ottenuto i finanziamenti. Erano presenti infatti Silvio Flego per il Giuseppe Berto di Mogliano Veneto, Lia Bonapersona per Chioggia e Vincenzo Sabellico per le scuole di San Dona di Piave.

“Siamo rimasti molto colpiti dalla risposta delle scuole – ammettono Baldin e Scarabel – ci sono arrivati moltissimi progetti davvero interessanti e innovativi. Segno che la scuola veneta ha bisogno di una maggiore attenzione per crescere e per poter mettere i nostri ragazzi in grado di affrontare le sfide di un mondo in continua evoluzione”.

