Puliamo il Mondo 2018: FESTA del Recupero e dell’energia pulita

Torna la Festa finalizzata a promuovere gli stili di vita sostenibili, il riuso degli oggetti, il riciclaggio e le energie rinnovabili.

Dal 2003 è la versione padovana di Puliamo il Mondo, organizzata in occasione della Festa Provinciale del Volontariato e della Solidarietà. Anno dopo anno, si è arricchita di partecipanti e iniziative, spaziando su molti altri temi ambientali e caratterizzando ogni edizione su un argomento in particolare. Quest’anno sarà dedicata al Parco Agropaesaggistico Metropolitano. In Prato della valle gli stand saranno più di 40, da Legambiente a tante altre associazioni, cooperative ed enti che operano per l’ambiente e per lo sviluppo sostenibile, con il contributo dell’Assessorato all’Ambiente del Comune di Padova.

Ti aspettiamo



PROGRAMMA DELLA GIORNATA

::: dalle 10 alle 19 :::

APERTURA STAND

Oltre 40 stand con: banchetti informativi su attività socio-ambientali, promozione del Parco Agropaesaggistico Metropolitano, eco pesca, scambio libri, eco bar, “premiamo la raccolta differenziata”, mercatino dell’usato, cooperazione internazionale e molto altro.

::: dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30 ::: VISITE ALL’ORATORIO DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE

Il gruppo Salvalarte di Legambiente Padova in collaborazione con l’Istituto Veneto per i Beni Culturali aprirà l’Oratorio di Santa Maria delle Grazie (vicinissimo a Prato della Valle, in via Luigi Configliachi 4, angolo via Cavalletto) da anni chiuso e inaccessibile.

Per motivi di sicurezza la visita all’Oratorio è divisa in sei turni della durata 45 minuti per un numero massimo di 15 persone per gruppo.

Per maggiori info: scrivere a [email protected] ::: ore 16.00 ::: CONCERTO PSYCODRUMMERS

Psycodrummers è un progetto artistico, creato da un gruppo di percussionisti che si esibiscono con strumenti musicali autocostruiti che riutilizzano materiali di scarto provenienti dalla trasformazione di bidoni “tank”- rifiuti plastici industriali.

Attraverso l’uso di percussioni realizzate interamente con materiali di scarto, gli Psycodrummers danno vita a poliritmie energetiche e incalzanti, che spaziano dal funk alle ritmiche africane. ::: ore 16.30 ::: PLAZOLETA DE TANGO CON TANGO STUDIO

Un angolo di Buenos Aires in Prato della Valle: esibizione di tango argentino e animazione con i maestri e i ballerini dell’associazione Tangostudio. Portate le scarpe da ballo… per una “tanda milonguera” nel cuore della città. ::: ore 17.30 ::: DANZE POPOLARI CON EL FILÒ

Nella tradizione veneta l’associazione Culturale El Filò riproporrà repertori di danza etnica e tradizionale ancora in uso attraverso musiche e danze capaci di coinvolgere tutti.

°°° per tutta la giornata sarà in funzione l’EcoBar, con prodotti provenienti dal Parco Agropaesaggistico e biologici. °°°

I nostri stand alla festa:

Anche quest’anno Legambiente organizzerà diversi stand per promuovere le proprie attività e iniziative e per sensibilizzare sui temi principali che caratterizzano la propria azione quotidiana.

Eco Pesca

Nell’eco-pesca si vince sempre: oggetti usati ma in buone condizioni come giocattoli, borse, piccoli mobili e tanto altro ancora…

Parte del ricavato verrà destinato a sostenere le attività per i 20 anni di Salvalarte.

Scambio libri, musica e film

Una vera biblioteca a cielo aperto dove sarà possibile lasciare un libro, un cd o un film, prendendone uno in cambio a propria scelta, conoscere altri lettori e chiacchierare nel salottino tutto riciclato.

Premiamo la raccolta differenziata

In questo stand chi risponderà ad un quiz sul corretto conferimento dei rifiuti e sui benefici della raccolta differenziata, riceverà un omaggio. In collaborazione con Acegas ApsAmga. È importante tenersi aggiornati sui temi della differenziazione dei rifiuti: nel Comune di Padova da ottobre la raccolta Porta a Porta si estenderà ai quartieri di Mortise e San Lazzaro, e l’Amministrazione si è posta inoltre l’obiettivo di estenderla a tutta la città entro il 2020. Un obiettivo molto importante, che permetterà di aumentare la quota di riciclaggio, e che permetterebbe di cominciare fare a meno dell’incenerimento dei rifiuti.

Abbatti il muro

Una piccola grande novità di quest’anno: gioca con noi e sosterrai le attività per fermare il consumo di suolo, salvare la rete ecologica cittadina e dare il via al Parco Agropaeaggistico Metropolitano. In premio prodotti agricoli del territorio gentilmente offerti dalle aziende della CIA, Confederazione Italiana Agricoltura.

Infopoint Legambiente

Nel nostro infopoint troverete informazioni sulle campagne, sulle iniziative di volontariato e sui nostri vari progetti di Legambiente.

Per tutta la giornata sarà in funzione l’Eco Bar

I partecipanti alla Festa

Accatagliato – PlaNCK, Acegas ApsAmga, Altri Sapori – Bottega Equa e Solidale, Amissi delle Api, Angoli di Mondo, Associazione Jardin de los niños, Associazione Lottodiognimese , Associazione Padovana Ornicoltori, Associazione Rangers d’Italia sezione regionale Veneto, Associazione Xena, Associazione Ya Basta, CISV Padova, CLAC – Comunità per le libere attività culturali, Comune di Padova – Informambiente, Cooperativa Cielo – Mercatino dell’usato Altri Cieli, Coopi Veneto, Emergency – Gruppo di Padova, Etimos, Etra, Fondazione Fenice, Greenpeace – Gruppo Locale Padova, I giochi dimenticati di Ludo, La Mente Comune, Legambiente Selvazzano, Mani Tese, Movimento per la decrescita felice – circolo territoriale di Padova, Oblò – APS, Operazione Matogrosso, Ortocorto, Osteria di Fuori Porta, ReFuture, Scout Neruda, Un ponte per, WWF Vicenza-Padova.

VUOI DARCI UNA MANO?

Ecco come puoi fare :

cerchiamo volontari che ci aiutino a distribuire i materiali informativi, che realizzino cartelloni e scenografie per l’allestimento delle strutture della festa, per il montaggio e lo smontaggio della stessa, per la gestione dei vari stand, per organizzare e gestire gli spettacoli e per giochi coi bambini. Hai oggetti usati ma ancora in buono stato di cui non ti servi più? Portali alla sede di Legambiente. Li utilizzeremo per realizzare l’Eco-Pesca in occasione della Festa del 30 settembre.

Contattaci ai seguenti recapiti: Legambiente Padova, piazza Caduti della Resistenza 6, tel. 049.856.1212, [email protected]

(Legambiente Padova)