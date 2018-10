Scuola: zoppas, importante intesa tra miur e regione su storia e cultura del veneto

Venezia, 16 ott. (AdnKronos) – “E’ una iniziativa importante, di cui condividiamo pienamente gli obiettivi. A questo fine auspichiamo di poter aprire un dialogo comune per creare sinergie tra il Protocollo firmato oggi e le attivita che Confindustria Veneto sta sviluppando: in particolare quelle legate alla Fondazione Campiello e alla valorizzazione della Cultura d’Impresa, parti integranti di quel patrimonio di valori e di storia del Veneto. Stiamo infatti lavorando con i Giovani imprenditori – che hanno la delega all’education – per portare il Campiello Giovani tra i banchi delle aule scolastiche al fine di promuovere la letteratura tra i giovanissimi”. Lo sottolinea il presidente di Confindustria Veneto, Matteo Zoppas in occasione della firma del protocollo tra il presidente della Regione Veneto Luca Zaia e il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti per l’ingresso della storia e della cultura veneta nei programmi scolastici.

“Importante e anche il progetto per la digitalizzazione della biblioteca storica del Campiello, che puo diventare ricchezza comune e fonte di ispirazione per le nuove generazioni. La conoscenza dei musei e degli archivi d’impresa, potrebbe inoltre fornire spunti utili alla didattica per meglio comprendere la storia piu recente del Veneto e della sua popolazione, caratterizzata dalla capacita di coniugare innovazione, creativita, conoscenza e architettura, contribuendo allo stesso tempo a stimolare nuovi percorsi professionali tra gli studenti”, spiega.

