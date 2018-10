Scuola: pd veneto, bonus libri e un contributo statale, non regionale (2)

(AdnKronos) – “La Regione non incorra nel rischio che persone bisognose non abbiano accesso ad un diritto sociale, anche perche ha precise responsabilita. L’informazione data dalla Regione, infatti, e stata tardiva ed ambigua e c’e l’ipotesi concreta che, in mancanza delle documentazioni richieste ai cittadini non comunitari, le domande per l’accesso ai contributi vengano valutate inammissibili. Cio significa ledere un diritto fondamentale come quello allo studio. Noi siamo pronti ad affiancare i cittadini penalizzati cosi come i Comuni alle prese con un aggravio di responsabilita, di cui non si faceva menzione nella delibera di Giunta ne nel bando”, avverte.

“Presidente e assessore facciano retromarcia e, piuttosto, avviino i controlli adeguati nei confronti dei beneficiari, secondo quanto previsto dalla legge e confermato da una sentenza del Tribunale di Brescia. In questo modo troveranno il pieno appoggio di cittadini e sindaci. Al contrario degli spot della Lega, che non garantiscono alcun risultato e creano ulteriore confusione, cosi come le modalita comunicative, imprecise, scelte dalla Regione”, conclude.

